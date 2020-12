Prezydent podczas wspólnej konferencji z minister rodziny Marleną Maląg wskazywał, jak ważna jest inicjatywa Solidarnościowego Korpus Wsparcia Seniorów, który działa od końca października.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa to czas trudny dla ludzi, także od strony psychologicznej. "Wielu ludzi bardzo źle znosi osamotnienie, wielu ludzi nie radzi sobie z tą sytuacją, wielu ludzi potrzebuje wsparcia. Tego wsparcia potrzebują osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami. Te, dla których załatwienie codziennych spraw w dobie pandemii jest poważnym problemem lub po prostu zagrożeniem życia" - powiedział prezydent.

Przypomniał, że właśnie w tym celu resort rodziny ruszył z akcją wsparcia seniorów. "Od października w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów cała rzesza osób, ponad 10 tys. wolontariuszy, pomaga seniorom załatwiać różne sprawy, począwszy od spraw urzędowych aż po sprawy codzienne - zakupy, załatwianie różnego rodzaju kwestii" - dodał prezydent.

Prezydent zwracał uwagę, że cały czas wzrasta liczba tzw. ozdrowieńców, czyli osób, które wyzdrowiały po zakażeniu SARS-CoV-2.

"Jak państwo wiecie, także i ja (...) przeszedłem zakażenie koronawirusem. Trwało to u mnie ponad 10 dni, ale rzeczywiście wyzdrowiałem - to zostało potwierdzone testami. Kiedy to było możliwe, ze względu na wskazania medyczne, zdecydowałem się także oddać osocze, po to właśnie, aby mogło być ono wykorzystane na pomoc innym osobom, po to by mogło ono być wykorzystane do ratowania zdrowia i życia innych osób. Okazało się, że mój organizm wytworzył przeciwciała i to osocze jest cenną substancją wspierającą innych. Cieszę się ogromnie, że mogłem wziąć udział w tej akcji, namawiając także i innych do tego, aby jako ozdrowieńcy to osocze oddawali" - powiedział.

Prezydent podkreślił, że ozdrowieńcy mogą również pomagać w inny sposób. Poinformował, że skontaktował się z minister Maląg i zaproponował, by ozdrowieńcy mogli bardziej angażować się w akcję wspierania seniorów.

"Ozdrowieniec przeszedł chorobę, nie wykazuje już żadnych objawów chorobowych, ozdrowieniec sam nie zachoruje drugi raz na koronawirusa do czasu, dopóki ma przeciwciała i też nikogo nie zarazi. Dlatego można powiedzieć, że ozdrowieniec z punktu widzenia osób, w stosunku do których ta obawa zachorowania na koronawirusa i niebezpieczeństwo jest wysoka, jest osobą bezpieczną. I dlatego w sposób w moim przekonaniu dodatkowy i wyjątkowy ozdrowieńcy mogą tę pomoc nieść także w miejscach, gdzie potencjalnie osób zagrożonych znajduje się więcej" - powiedział. "Rozmawialiśmy z panią minister i doszliśmy do wniosku, że ozdrowieńcy mogliby nieść pomoc - oczywiście jako wolontariusze, ci którzy chcą - w domach pomocy społecznej" - wskazał.

Osoba chętna do świadczenia wolontariatu w konkretnym DPS wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie wspierajseniora.pl. Link otwiera się w nowej karcie przeglądarki, który jest przekazywany systemem CAS do wybranego domu pomocy społecznej. Prezydent podkreślał, że pomoc w DPS-ach jest bardzo potrzebna i może też stanowić istotne rozwiązanie problemów wsparcia kadrowego, zwłaszcza w dobie pandemii.

Szefowa MRiPS Marlena Maląg powiedziała na konferencji, że rząd już walczy z drugą falą epidemii koronawirusa. "Tą pierwszą na pewno wygraliśmy, tzn. miejsca pracy zostały uratowane" - mówiła. Wskazywała, że m.in. dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy ustanowiony został dodatek solidarnościowy.

Maląg przekonywała, że wyjątkowym wsparciem rządu objęte zostały osoby słabsze i potrzebujące przebywające między innymi w domach pomocy społecznej. "Do samych DPS-ów przekazaliśmy ponad 600 mln zł, które przede wszystkim mają służyć na wsparcie dla pracowników, na niezbędne środki" - powiedziała Maląg.

Minister rodziny mówiła też, że ponad 150 organizacji młodzieżowych przyłączyło się do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. "Zdajemy egzamin z solidarności międzypokoleniowej" - podkreśliła Maląg.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów działa od kilku tygodni. Jego koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki oferowanemu wsparciu, na przykład w postaci dostarczenia zakupów, umożliwia osobom starszym pozostanie w domu. We wtorek uruchomiono kolejny komponent Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów – "Wolontariat ozdrowieńców".