W piątek po południu poseł KO Michał Szczerba poinformował o skierowaniu do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez antyterrorystę, który użył pałki teleskopowej wobec protestujących w środę na placu Powstańców Warszawy.źródło: PAP autor zdjęcia: Radek Pietruszka

Policja działa transparentnie i zawsze podkreślamy, że każdy, kto czuje się pokrzywdzony ma prawo złożyć skargę czy zawiadomienie do prokuratury. Jest to prawo każdego obywatela - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka odnosząc się do złożonego zawiadomienie ws. użycia pałki teleskopowej wobec protestujących przez posła Szczerbę.