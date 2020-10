Z danych na temat dostępności wolnych łóżek dla pacjentów z koronawirusem zebranych przez PAP wynika, że najgorzej sytuacja wygląda w Krakowie. Wojewoda małopolski zdecydował już o poszerzeniu bazy łóżkowej dla zakażonych do blisko 800 miejsc, które będą dostępne w 36 szpitalach regionu. Miejsca te mają być uruchamiane sukcesywnie.

"Szpital Uniwersytecki w Krakowie nie dysponuje już wolnymi łóżkami dla chorych na COVID-19" – dowiedziała się PAP w placówce.

Małopolska kolejny dzień jest liderem w liczbie potwierdzonych zakażeń koronawirusem. W szpitalu tym przebywa ponad 260 chorych na COVID-19. Dyrektor placówki Marcin Jędrychowski poinformował pisemnie wojewodę, że nie dysponuje wolnymi łóżkami dla pacjentów z COVID-19.

"Trwa właśnie sztab kryzysowy, który wypracowuje rozwiązanie tej kwestii. Jesteśmy w kontakcie z dyrektorem Jędrychowskim, NFZ i z marszałkiem województwa" – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa wojewody Joanna Paździo. Dodała, że wojewoda zdecydował już o poszerzeniu bazy łóżkowej dla zakażonych do blisko 800 miejsc, które będą dostępne w 36 szpitalach regionu. Miejsca te mają być uruchamiane sukcesywnie.

Na Mazowszu - według danych urzędu wojewódzkiego - zajętych jest 530 z 814 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem. Wkrótce jednak liczba łóżek na Mazowszu się zwiększy, ponieważ - jak poinformowała PAP rzecznik prasowy wojewody Ewa Filipowicz - w czwartek wojewoda wydał decyzję o zwiększeniu bazy łóżek w Płocku. "Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Tam gdzie będzie potrzeba, baza łóżkowa będzie sukcesywnie poszerzana" - zapewniła.

W województwie lubelskim – według danych z czwartku – w szpitalach było 365 łóżek przeznaczonych dla pacjentów zarażonych koronawirusem, z czego zajętych - 242 a wolnych – 123. z 64 respiratorów w użyciu było 10. Rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka poinformowała PAP, że "wojewoda Lech Sprawka podjął decyzję o zwiększeniu liczby łóżek covidowych w szpitalach w regionie z 320 dostępnych we wrześniu do 380. Szpitale obecnie realizują tę decyzję".

Rzecznik warmińsko-mazurskiego wojewody Krzysztof Guzek powiedział z kolei, że nie ma informacji, by na oddziałach zakaźnych na Warmii i Mazurach, wyznaczonych do leczenia COVID-19, zabrakło łóżek. Dodał, że to samo dotyczy respiratorów. Wyznaczone szpitale z oddziałami zakaźnymi w regionie są w Ostródzie, Elblągu, w Olsztynie, a także w Giżycku i w Piszu.

W Wielkopolsce szpitale wszystkich trzech poziomów dysponują łącznie 631 łóżkami dla pacjentów z COVID-19. Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał PAP, że obecnie w całym regionie z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 421 osób.

Marcin Tymiński z biura prasowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował PAP, że w szpitalach regionu są w sumie 653 łóżka przeznaczone dla pacjentów z COVID-19. Wyjaśnił, że z danych dostarczonych przez placówki w piątek, wynika, że tego dnia rano zajętych było 296 łóżek (wolnych - 357). Tymiński dodał, że pomorskie szpitale dysponują 24 respiratorami przeznaczonymi dla osób z koronawirusem. W piątek rano 13 z tych urządzeń było wykorzystywanych do pomocy pacjentom.

W Łódzkiem w piątek rano pozostawało wolnych 128 łóżek na 409 dostępnych w sześciu placówkach medycznych z II poziomu zabezpieczenia w ramach walki z epidemią. W tym tygodniu jako szósty szpital na tym poziomie dołączono oddział Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Dzięki temu liczba łóżek zakaźnych zwiększyła się o ponad 40. Pozostałe placówki leczące chorych na COVID-19 mieszczą się w Łodzi, Zgierzu, Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i w Zgierzu.

Rzeczniczka wojewody łódzkiego zapewniła, że w regionie nie brakuje również miejsc respiratorowych. Na 181 takie miejsca 123 są wolne.

Rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego Adrian Mól poinformował PAP, że "w szpitalach na I, II i III poziomie w woj. kujawsko-pomorskim zajętych jest 241 na 421 łóżek covidowych i 10 na 13 respiratorów dla pacjentów chorym na COVID-19".

W województwie podlaskim jest 321 łóżek szpitalnych zabezpieczających dla pacjentów z COVID-19 i 25 respiratorów. Obecnie zajętych jest 217 łóżek i 9 respiratorów - poinformowała rzeczniczka wojewody podlaskiego Anna Dzierszko. Dodała, że dotąd żadna z placówek nie zgłaszała formalnie, oficjalnie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, że brakuje takich łóżek.

Jak poinformowało PAP biuro prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w województwie są 803 łóżka przeznaczone dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 38 łóżek respiratorowych, przeznaczonych dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Hospitalizowanych jest 161 osób.

Na Podkarpaciu obecnie jest 419 łóżek covidowych, z czego 105 łóżek dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Wojewoda rzeszowski Ewa Leniart zaznaczyła, że na razie jest to liczba wystarczająca. Nie ma bowiem sytuacji stuprocentowego obłożenia. Z kolei respiratorów przeznaczonych dla osób zakażonych COVID-19 na Podkarpaciu jest 26.

W woj. śląskim jest blisko 500 łóżek dla wymagających hospitalizacji chorych na COVID-19. rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska poinformowała w piątek, że 243 były w tym dniu wolne. Na ponad 70 respiratorów przeznaczonych dla takich chorych w piątek wykorzystanych było tylko 5.

Szpitale na terenie województwa zachodniopomorskiego z dwóch poziomów dysponują łącznie 213 łóżkami dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia oraz zakażonych COVID-19 - poinformowały służby prasowe zachodniopomorskiego wojewody. W szpitalach na obu poziomach aktualnie zajętych jest 81 łóżek. Do dyspozycji są także 64 łóżka respiratorowe, z których 8 jest obecnie zajętych.

Łączna liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce wyniosła tym samym 95 773, z czego 2570 chorych zmarło.