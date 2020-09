Fogiel na piątkowej konferencji prasowej był pytany, czy kolejni posłowie partii, którzy nie poparli noweli o ochronie zwierząt, także zostaną zawieszeni w prawach członka partii.

"W tym momencie zawieszeni są ci posłowie, członkowie PiS, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, oni sami przyznają, że w sposób intencjonalny postanowili zlekceważyć zalecenia kierownictwa partii. To ich prawo, ale również - jak wiemy nie od dziś - wolna wola wiąże się z odpowiedzialnością" - odpowiedział Fogiel.

Poinformował również, że w sprawie kilku posłów toczą się postępowania wyjaśniające. "Jest możliwość, że doszło np. do błędu technicznego systemu do głosowania" - wskazał; dodał, że o ewentualnych kolejnych zawieszeniach będzie informował przewodniczący komitetu wykonawczego partii.

Pytany o słowa wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika, że dymisja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry (SP) byłaby dobrym prezentem dla PO, oświadczył, że "byłby dalece ostrożny w mówieniu o prezencie dla Platformy Obywatelskiej w momencie, kiedy na tej samej konferencji, Wójcik i jego koledzy z Solidarnej Polski używali tych samych argumentów, których używa wspomniana Platforma Obywatelska do ataków na PiS".

Fogiel wskazał również, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania kierownictwa PiS, które podejmie decyzję ws. ewentualnego odwołania Ziobry.

Pytany z kolei o ewentualne odwołanie z funkcji ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który także nie poparł noweli o ochronie zwierząt, polityk PiS oświadczył, że o dalszych losach ministra będzie decydować komitet polityczny PiS i partyjny rzecznik dyscypliny.

Dopytywany o obecny stan koalicji Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że decyzję w tej sprawie podejmie kierownictwo partii. Jak mówił, do tego, by koalicja istniała konieczne jest "spełnienie kilku warunków" oraz "przyjęcie do wiadomości kilku faktów".

"Jeżeli to będzie możliwe, to droga jest otwarta. Na ten moment negocjacje koalicyjne są zawieszone" - mówił Fogiel.