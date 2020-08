Główny epidemiolog Szwecji: Wygląda na to, że wciąż spada liczba zakażeń

Wygląda na to, że w Szwecji wciąż spada liczba nowych zakażeń, choć sytuacja różni się w zależności od regionu - ocenił we wtorek główny epidemiolog kraju Anders Tegnell. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 170 przypadków koronawirusa; to jeden z najmniejszych dobowych przyrostów od wiosny.