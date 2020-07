Państwowa Komisja Wyborcza podała w niedzielę, że frekwencja na godz. 12 w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 24,73 proc. Najwyższa frekwencja była w woj. mazowieckim - 26,92 proc., a najniższa w woj. opolskim - 21,60 proc.

Przed dwoma tygodniami (28 czerwca) w pierwszej turze wyborów frekwencja wyborcza podana przez PKW na godz. 12 wyniosła 24,08 proc.

Jak zaznaczył w niedzielę szef PKW Sylwester Marciniak, w II turze do godz. 12.00 głosowało o około 100 tys. osób więcej niż dwa tygodnie temu.

Do godz. 12 zagłosowało 25,69 proc. uprawnionych mieszkańców miast (4 465 780 z 17 381 385) i 23,32 proc. mieszkańców wsi (2 743 272 z 11 765 679). Dwa tygodnie temu frekwencja na godz. 12 wyniosła w miastach 25,53 proc., a na wsi 21,91 proc.

W II turze, do godz. 12 zagłosowało 22,89 proc. uprawnionych osób mieszkających w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, 26,16 proc. wyborców z miast od 200 do 500 tys. mieszkańców i 27,85 proc. wyborców z miast powyżej 500 tys. mieszkańców.

Dwa tygodnie temu do godz. 12 zagłosowało 21,3 proc. wyborców z miejscowości do 5 tys. mieszkańców, 26,29 proc. wyborców z miast od 200 do 500 tys. mieszkańców i 28,25 proc. wyborców z miast powyżej 500 tys. mieszkańców.