W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się 12 lipca ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda i kandydat KO Rafał Trzaskowski. Według danych PKW ze wszystkich obwodów głosowania Andrzej Duda uzyskał w niedzielnej I turze 43,5 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 30,46 proc.

"To oznacza, że prezydent Andrzej Duda uzyskał najlepszy wynik w I turze wyborów od 20 lat; od 20 lat nikt w I turze nie uzyskał tak dobrego wyniku. Z drugiej strony Rafał Trzaskowski uzyskał najgorszy wynik spośród kandydatów PO" - skomentował Müller w Polsat News.

Pytany co to oznacza w kontekście II tury wyborów, rzecznik rządu zwrócił uwagę, że prezydentowi brakuje nieco ponad 6,5 pkt proc. poparcia, z kolei Trzaskowski musi zdobyć niemal 20 pkt proc. "Dla nas istotne jest to, aby przekonać tych wyborców, którzy są niezdecydowani" - wskazał.

Müller odnosząc się pozyskiwania wyborców w elektoracie Krzysztofa Bosaka oraz Szymona Hołowni, powiedział, że fakty są takie, iż w tej chwili mamy dwóch kandydatów. "Spośród tylko tych dwóch kandydatów można wybierać. W związku z tym wyborca, który głosował na Krzysztofa Bosaka czy Szymona Hołownię musi zadać sobie pytanie, czy woli wybrać faktycznie ten element współpracy w ramach rządu, czy raczej kłótni pomiędzy prezydentem, a rządem" - mówił zwracając uwagą, że przez następne 3,5 roku to PiS będzie sprawowało rządy.

"Za dwa tygodnie wyborcy mogą wybrać, czy prezydent i rząd będą współpracowali w tym trudnym okresie gospodarczym, czy jednak to będzie ciągła konfrontacja" - dodał w dalszej części rozmowy.

Na uwagę, że wyborcy Konfederacji będą musieli zadać sobie pytanie, który z tych dwóch kandydatów będzie bardziej wolnorynkowy, rzecznik rządu podkreślił, że rząd PiS na każdym polu jeśli chodzi efekty gospodarcze wypada lepiej niż rząd PO.

Wskazał tu, że rząd PiS obniżył podatek PIT z 18 na 17 proc. oraz "wyzerowało" podatek dla osób do 26 roku życia. "CIT również został zmniejszony" - dodał.

Dopytywany o kwotę wolną od podatku Müller stwierdził, że "efektywnie, jeśli chodzi o zmniejszenie wysokości podatków, to te działania w niektórych grupach społecznych dało lepszy efekt". Zwracał też uwagę na świadczenia trafiające do obywateli, jak 500plus.

Müller pytany był też o sprawę niedziałającej w poniedziałek strony internetowej systemu elektronicznej rejestracji wyborców z zagranicy. "Dzisiaj MSZ przedstawi informację, lada moment w tym zakresie. Przed chwilą rzeczniczkę MSZ o to poprosiłem, aby takie wyjaśnienie się pojawiło i ta informacja stosowna dzisiaj się pojawi na stronie MSZ" - zapowiedział.

Rzecznik rządu został też zapytany o nowelizację budżetu. "Nowelizacja budżetu, tak jak było to zapowiadane, w drugiej połowie roku bez wątpienia będzie potrzebna, tak jak we wszystkich państwach na świecie, bo żadne państwo na świecie nie przewidziało przecież kryzysu związanego z koronawirusem" - wyjaśnił.