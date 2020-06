Rosja: Dziennikarz Ilja Azar wyszedł z aresztu

Rosyjski dziennikarz Ilja Azar opuścił w niedzielę areszt, w którym spędził 10 dni, po skazaniu go na karę aresztu administracyjnego za udział w jednoosobowej pikiecie. Sąd skazał go na 15 dni aresztu, po czym kara została skrócona w wyniku apelacji do 10 dni.