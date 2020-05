Bilans obejmuje wszystkie nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 w czwartek a godz. 17 w piątek, w przypadku których testy potwierdziły obecność koronawirusa.

215 nowych zgonów to wyraźnie mniej niż w bilansie podanym w piątek - 324. To zarazem najniższy od końca marca bilans niedotyczący dni weekendowych. W weekendy potwierdzanie koronawirusa jako przyczyny zgonów często odbywa się z opóźnieniem. W efekcie od kilku tygodni w danych za weekendy widoczne są spore spadki, a nieuwzględnione zgony są uzupełniane w statystykach w kolejnych dniach.

Również średnia dobowa liczba zgonów z siedmiu kolejnych dni, która niweluje takie dzienne wahania, stale spada, choć nadal liczba zgonów w Wielkiej Brytanii jest wyższa niż w pozostałych państwach Europy.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miały miejsce ogółem 34 193 zgony, w Szkocji - 2331, w Walii - 1331, a w Irlandii Północnej - 521.

Brytyjski rząd poinformował również, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 127,7 tys. testów na obecność koronawirusa. To o prawie 4 tys. mniej niż poprzedniego dnia. Ponieważ w ostatnich dniach dobowa liczba testów ustabilizowała się na poziomie 120-130 tys., spełnienie zapowiedzi premiera Borisa Johnsona, że do końca maja w Wielkiej Brytanii będzie wykonywane co najmniej 200 tys. testów dziennie wydaje się wątpliwe. Rekordowym wynikiem było do tej pory uzyskane w zeszłym tygodniu 177 tys.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii przeprowadzono ponad 4,17 mln testów na obecność koronawirusa. Łącznie wykryto 272 826 zakażeń, z czego 2445 w ciągu ostatniej doby. W ostatnich dniach liczba nowo wykrytych zakażeń ustabilizowała się na poziomie 2000-2500 dziennie. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godziny między godz. 9 w piątek a godz. 9 w sobotę.

W szpitalach przebywa obecnie 7945 pacjentów z koronawirusem, podczas gdy tydzień wcześniej było ich 9383.

Wielka Brytania zajmuje pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie - za Stanami Zjednoczonymi - pod względem liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 oraz czwarte miejsce, jeśli chodzi o liczbę zakażeń - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Rosją.