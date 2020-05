Ministerstwo Zdrowia w porannym komunikacie podało informacje o wykryciu 236 nowych przypadków i 3 ofiarach śmiertelnych, po południu o kolejnych 189 zakażeniach i 16 osobach zmarłych. Łącznie we wtorek przybyło 425 chorych wobec 313 nowych przypadków odnotowanych w poniedziałek. Zarówno we wtorek, jak i w poniedziałek liczba osób zmarłych wyniosła 19.

W poniedziałek resort poinformował o jednym błędnie zaraportowanym przez WSSE Bydgoszcz zgonie z Białych Błot. Został on usunięty z wykazu.

Przypadki śmiertelne odnotowano we wtorek w Starachowicach, Zgierzu, Raciborzu, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wałbrzychu, Łomży, Częstochowie, Radomiu, Warszawie, Grudziądzu, we Wrocławiu. Najmłodszą osobą, która we wtorek umarła była 39-letnia kobieta w Warszawie, najstarszą 96-letnia kobieta w Poznaniu.

Najwięcej przypadków zakażenia COVID-19 zdiagnozowano do tej pory w woj. śląskim – 2 790. Najmniej przypadków wykryto w woj. lubuskim – 92.

Równocześnie Ministerstwo Zdrowia podało, że w związku z koronawirusem hospitalizowanych jest obecnie 2 738 osób, kwarantanną objętych 100 765 osoby, a nadzorem epidemiologicznym 17 291. Wyzdrowiało dotychczas 4 280 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 10,4 tys. testów. (PAP)

autorka: Klaudia Torchała