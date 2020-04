Koncern chemiczny Reckitt Benckiser ostrzegł w piątek, by nie stosować do użytku wewnętrznego środków dezynfekujących w ramach leczenia Covid-19. To reakcja na komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa, który zasugerował, że należałoby zbadać taki sposób terapii.źródło: ShutterStock