Rzecznik MZ: Do Polski dotarło z Korei Płd. ok. 27 tys. szybkich testów na koronawirusa

Jak podkreślił, nie są to testy serologiczne, czyli na przeciwciała, sprowadzane z Chin i często krytykowane za małą wiarygodność.źródło: ShutterStock

Do Polski dotarło z Korei Południowej ok. 27 tys. szybkich testów na koronawirusa. W ciągu tygodnia powinny trafić do szpitali na SOR-y – poinformował w sobotę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.