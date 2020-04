Lekarze i pielęgniarki udają się do Włoch w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Austria zaoferowała ponad 3 tys. litrów środka dezynfekującego dla Włoch za pośrednictwem mechanizmu. KE będzie koordynować pomoc europejską.

"Te pielęgniarki i lekarze, którzy opuścili swe domy, aby pomóc kolegom z innych państw członkowskich, są prawdziwym obliczem europejskiej solidarności. Cała Europa jest z was dumna. Komisja robi wszystko, co w jej mocy, aby pomóc Włochom i wszystkim naszym państwom członkowskim w czasach, gdy jest to bardzo potrzebne" - powiedziała we wtorek szefowa KE Ursula von der Leyen.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz podziękował Rumunii, Norwegii i Austrii za wsparcie Włoch w czasie kryzysu. "To solidarność UE w działaniu. Nasze unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu we wszystkich państwach członkowskich, aby zagwarantować, że pomoc jest kierowana tam, gdzie jest najbardziej potrzebna” - podkreślił.

Kilka państw członkowskich UE wysłało również do Włoch sprzęt ochronny, taki jak maski i kombinezony, a także przyjęło włoskich pacjentów na leczenie w swoich krajach.

Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego jest sercem unijnego mechanizmu ochrony ludności i koordynuje dostarczanie pomocy krajom dotkniętym klęskami żywiołowymi. Chodzi o pomoc, ekspertyzy, zespoły ochrony ludności i specjalistyczny sprzęt. Centrum zapewnia szybkie wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych i działa jako centrum koordynacji między wszystkimi państwami członkowskimi UE i sześcioma państwami uczestniczącymi, a krajem dotkniętym katastrofą oraz ekspertami w zakresie ochrony ludności i pomocy humanitarnej.