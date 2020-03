Koronawirus we Włoszech. W ciągu doby zmarło 837 osób

Koronawirus we Włoszechźródło: ShutterStock

837 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu doby we Włoszech - poinformowano we wtorek w Rzymie. Liczba zmarłych od początku kryzysu w lutym wzrosła do 12428.