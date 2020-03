Grzywna za pierwsze nieuzasadnione wyjście z domu wynosi 135 euro, ale wzrośnie do 200 euro w przypadku ponownego złamania nakazu w ciągu 15 dni i może zostać podwyższona o 375-450 euro w przypadku braku płatności w ciągu 45 dni - wynika z dekretu opublikowanego w niedzielę w Dzienniku Ustaw.

Administracyjny nakaz pozostawania w domu obowiązuje we Francji od 17 marca. Wyjście z domu możliwe jest jedynie z pisemnym upoważnieniem w celu zrobienia zakupów, dojazdu do pracy i pilnej wizyty lekarskiej. Dozwolone są też krótkie wyjścia rekreacyjne w odległości do jednego kilometra od domu i nie dłużej niż przez godzinę.

Na oficjalnym formularzu upoważnienia muszą zostać umieszczone dane osoby wychodzącej oraz cel i godzina wyjścia z domu.

Początkowo złamanie zakazu karane było upomnieniem, następnie grzywną 35 euro, obecnie jest to już 135 euro, a zgadnie z opublikowanym w niedzielę dekretem grzywną 200 euro w przypadku drugiego złamania zakazu. Za kolejne przewinienia grozi 1500 euro kary. Jeśli dojdzie do czterech naruszeń w ciągu 30 dni, kara wyniesie 3700 euro i sześć miesięcy pozbawienia wolności.

Przestrzegania zakazu wychodzenia z domu pilnuje we Francji 100 tys. policjantów i żandarmów, którzy przeprowadzili do tej pory około 3,7 mln kontroli - poinformował minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)