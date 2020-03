Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub pierwszej klasy można było składać lub wysyłać mailem do poprzedniego piątku, 20 marca, do godz. 16. Z wnioskiem należało złożyć lub przesłać także potrzebne oświadczenia.

Jak poinformowała w mediach społecznościowych wiceprezydent stolicy, ponad tysiąc warszawskich rodzin nie złożyło jednak tych wniosków. "Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców podjęliśmy decyzję o przedłużeniu rekrutacji" – podała.

"Jeśli wciąż nie zarejestrowaliście wniosków w systemie i nie przesłaliście ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru, będziecie mieli na to czas do 23 kwietnia" – podkreśliła Kaznowska, kierując wpis do rodziców. Do tego samego dnia przedłużony zostanie termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Ponadto w poniedziałek, 30 marca, o godz. 13 ponownie uruchomiony zostanie elektroniczny system rekrutacji pod adresem: przedszkola.edukacja.warszawa.pl.

Kaznowska, w związku z epidemią, przypomniała, że dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki i nie trzeba dostarczać ich osobiście. Wyjaśniła ponadto, że rodzice, którzy już złożyli wnioski, nie muszą składać ich ponownie.