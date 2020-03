Samorząd lekarski zaapelował do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

Najbliższe 30 dni to moment kluczowy w walce z wirusem. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwoliłoby ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkie przejawy aktywności publicznej, zawodowej i społecznej i tym samym zapobiec przedłużaniu epidemii – wyjaśnia Naczelna Rada Lekarska, zwracając się do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.