Do 7503 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - poinformowano w środę. Od wtorku stwierdzono 683 zgony. Zanotowano spadek zgonów i nowych zakażeń. Łączna liczba osób zakażonych to 57 tysięcy, tj. o 3491 więcej niż we wtorek.