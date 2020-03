Koronawirus na Litwie. Ograniczenia w ruchu obywateli przedłużone do 13 kwietnia

Wychodzenie z domów jest zalecane tylko w celu zrobienia zakupów i w maseczkach ochronnych. Do sklepów jest wpuszczana ograniczona liczba osób, co powoduje kolejki przed sklepami. Zauważa się, że ludzie robią coraz większe zakupy, za to rzadziejźródło: ShutterStock