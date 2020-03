Najbardziej dotknięty epidemią pozostaje w Szwajcarii położony na południu kraju i graniczący z włoską Lombardią kanton Ticino. Według lokalnych władz medycznych, do wtorku wykryto tam 1 211 zakażeń, a 53 pacjentów zmarło.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, na terenie Szwajcarii obowiązuje stan nadzwyczajny. Wprowadzono szereg środków mających spowolnić rozwój epidemii. Zamknięto szkoły, restauracje, bary, kina, teatry; zakazano organizowania imprez zbiorowych; zamknięto granice kraju dla obywateli państw "wysokiego ryzyka", za które uznano wszystkich sąsiadów Szwajcarii.

Ludzie mogą wychodzić ze swoich domów tylko wtedy, gdy muszą udać się na zakupy, do pracy, albo kiedy jest to konieczne ze względów zdrowotnych. Władze federalne zabroniły też w piątek organizowania spotkań z udziałem ponad pięciu osób i zagroziły karami za nie zastosowanie się do tych wytycznych.