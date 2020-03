Uczelnia stworzyła specjalną bazę studentów-wolontariuszy, do której zainteresowani mogą trafić wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Collegium Medicum UJ.

"Do tej pory zgłosiło się 287 osób. W tym tygodniu podpisywane będą umowy o wolontariacie z pierwszą grupą studentów" - powiedział Ochalik. Podkreślił, że studenci zostaną przeszkoleni i będą ubezpieczeni. Jeszcze w tym tygodniu pierwsi z nich mają trafić do Szpitala Uniwersyteckiego.

Jak mówił dziennikarzom prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki, studenci mieliby służyć swoją wiedzą i umiejętnościami na oddziałach innych niż oddział zakaźny a także wspierać działania logistyczne i informacyjne Szpitala Uniwersyteckiego, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz krakowskiego Sanepidu (call-center).

"Chodzi o pracę w charakterze wolontariatu wyłącznie na oddziałach innych niż zakaźny" – zaznaczył prof. Grodzicki. Chęć pomocy i pracy poza normalnymi godzinami zadeklarowała także część lekarzy-rezydentów.

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski informował w zeszłym tygodniu, że po decyzji o zamknięciu szkół i przedszkoli około 100 pielęgniarek i 60 lekarzy zgłosiło, że od poniedziałku będzie opiekować się dziećmi.

W Małopolsce jak dotąd potwierdzono jeden przypadek koronawirusa. Obecnie w małopolskich szpitalach przebywają 33 osoby – to o dwie więcej niż poprzedniej doby; 325 objętych jest kwarantanną – o 261 więcej niż dobę temu. Zmniejszyła się za to liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - z 552 do 342.

Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia w całym kraju zakażenie koronawirusem potwierdzono u 150 osób, trzy zmarły.