Szef WHO wzywa wszystkie kraje do podwojenia wysiłków w walce z koronawirusem

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał w czwartek w Genewie wszystkie kraje do podwojenia wysiłków w walce z koronawirusem. Kryzys wywołany Covid-19 został w środę oficjalnie nazwany przez WHO pandemią.źródło: PAP/EPA

autor zdjęcia: JEAN-CHRISTOPHE BOTT