Jak podaje resort, pacjentka jest młoda, a jej stan jest dobry. Jest to czwarta osoba hospitalizowana we Wrocławiu, zakażona koronawirusem.

"To młoda kobieta z tego samego ogniska epidemicznego co 73-letni pacjent zarażony koronawirusem, który jest hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” - powiedział PAP państwowy wojewódzki inspektor sanitarny dr n. med. Jacek Klakočar.

73-latek trafił do wrocławskiego szpitala w piątek, zaraził się od członka rodziny, który przyjechał z USA. Jego stan jest ciężki. Później do szpitala trafiła 74-letnia kobieta, powiązana rodzinnie ze starszym mężczyzną, która również jest zakażona koronawirusem.

Łącznie w Polsce potwierdzonych jest 21 przypadków zakażenia koronawirusem. Osoby te przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

We wtorek odbyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Po posiedzeniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa została podjęta decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych.