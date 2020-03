GIS nie zaleca podróży do Chin, Korei Płd., Włoch, Iranu, Japonii, części obszarów Francji i Niemiec

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróży do Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii oraz do części departamentów we Francji i do Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech w związku z zachorowaniami na COVID-19 w tych krajach.