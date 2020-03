Pierwszy przypadek wirusa w Ameryce Łacińskiej potwierdzono pod koniec grudnia w Brazylii; w czwartek władze poinformowały, że liczba osób zakażonych w tym kraju wzrosła do czterech.

Najnowszy przypadek to nastolatek, u którego nie wystąpiły żadne symptomy choroby, a zakażenie zdiagnozowano przypadkiem, gdy chłopiec trafił do szpitala po zranieniu się w nogę.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała wcześniej w piątek, że na całym świecie odnotowano ponad 3,3 tys. zgonów i ponad 100 tys. przypadków infekcji koronawirusem w niemal 90 krajach - w zdecydowanej większości w Chinach. W Europie największe ognisko epidemii znajduje się we Włoszech, gdzie najnowszy bilans wirusa to 197 zmarłych, prawie 4 tys. zakażonych od początku kryzysu i 523 wyleczonych.

Ekspert WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych, dr Mike Ryan, ostrzegł, że koronawirus "nie zniknie latem tak jak grypa". (PAP)

