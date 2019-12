Jest to reakcja na zawiadomienie złożone przez radnego sejmiku województwa pomorskiego Karola Guzikiewicza z PiS. Zwrócił się on do CBA o zbadanie zarzutów wobec Grodzkiego, opierając się na materiale opublikowanym przez Radio Szczecin. Publikacja zawiera zeznania anonimowych osób, które zarzucają Grodzkiemu, że przyjmował łapówki, gdy był chirurgiem w szczecińskim szpitalu.



Sprawą rzekomych łapówek zajęła się prokuratura.