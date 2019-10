Posłowie wstępnie poparli ustawę o wyborach 12 grudnia. Ostateczne głosowanie jeszcze we wtorek

Projekt rządowej ustawy o przeprowadzeniu w Wielkiej Brytanii wyborów parlamentarnych 12 grudnia został przyjęty w tzw. drugim czytaniu bez głosowania, co oznacza, że został skierowany do pracy w komisjach. Ostateczne głosowanie powinno się odbyć ok. 21 polskiego czasu.