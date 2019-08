Dworczyk na konferencji prasowej przypomniał, że w środę rząd zaproponował pomoc w związku z awarią w oczyszczalni "Czajka".

"Wczoraj publicznie informował o tym minister (obrony narodowej) Mariusz Błaszczak, służby odległe ministerstwu środowiska monitorują jakość wody od Warszawy do ujścia Wisły. Zwołano posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w Płocku z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, wojewody, oraz służb podległych, zajmujących się stanem wody i ewentualnymi zagrożeniami" - wskazywał szef KPRM.

Zaapelował do lidera PO Grzegorza Schetyny i prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego o "elementarną przyzwoitość". "Rząd chce pomagać i namawiamy, żeby nie odtrącać tej wyciągniętej ręki, tylko dlatego, że wyciąga ją rząd Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział minister.

We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów, przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Nieczystości wówczas skierowano do drugiego z kolektorów, który jednak w środę przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o kontrolowanym zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę.