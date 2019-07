Wiceprzewodniczący PO był w środę pytany w TOK FM z kim Platforma Obywatelska na pewno pójdzie do wyborów. "Na pewno w ramach Koalicji Obywatelskiej i samorządowców - bo tu jesteśmy po słowie z Nowoczesną, z Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej, z samorządowcami. Bardzo mocna grupa samorządowców włączy się w kampanię" - podkreślił.

Dopytywany, kto pasuje bardziej do programu PO: PSL czy Robert Biedroń Siemoniak powiedział: "Partnerem pierwszego wyboru jest Polskie Stronnictwo Ludowe. To się bierze z tego, że od 2006 r. jesteśmy w koalicjach samorządowych, osiem lat w koalicji rządowej. I wyciągając rękę do wszystkich bardzo nam zależy na obecności PSL-u" - zaznaczył.

Przypomniał, że szef PO Grzegorz Schetyna prowadzi rozmowy z liderami innych ugrupowań. "Mam zaufanie do jego zdolności negocjacyjnych" - dodał Siemoniak.

Wskazał, że ostatecznym terminem kiedy wszyscy będą wiedzieli kto z kim idzie to wyborów, jest teoretycznie dzień rejestracji list wyborczych. "Do wtedy muszą zapaść decyzje. My postanowiliśmy nie czekać na koniec tych negocjacji, tylko wziąć się za robotę. Stąd forum programowe piątek-sobota" - powiedział.

Dwudniowe Forum Programowe Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska) odbędzie się w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki w dniach 12-13 lipa. Wydarzenie ma objąć zarówno wystąpienia liderów KO - Grzegorza Schetyny, Katarzyny Lubnauer i Barbary Nowackiej - jak i 53 panele tematyczne. Forum ma mieć charakter otwarty.

Podczas forum mają paść takie propozycje jak niższe podatki, odwrócenie reform PiS dotyczących TK i KRS, powrót do refundacji in vitro, czy nowe rozwiązania dotyczące poprawy sytuacji służby zdrowia.