Lider PO podkreślił, że Koalicja Europejska chce równego traktowania, równości wobec prawa, równego dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. "Europa może nam w tym pomóc, bo z jednej strony pilnuje praworządności, a z drugiej strony daje pieniądze na rozwiązywanie naszych problemów tu, na miejscu. Trzeba tylko umieć je wziąć, a my umiemy" - oświadczył Schetyna.

"Za dodatkowe 100 mld zł, które uzyskamy w nowym budżecie UE na następne 7, lat ruszymy z trzema programami: europejska ochrona zdrowia, europejskie płace i coś co dla równości w Polsce ma znaczenie podstawowe: narodowy program rozwoju wsi" - poinformował polityk. Europejska ochrona zdrowia obejmie wszystkich bez wyjątków - mówił w sobotę w Płocku lider PO Grzegorz Schetyna. Ta ochrona będzie też dla was - zwrócił się do zwolenników PiS apelując o zgodę w sprawie kwestii dotyczących ochrony zdrowia.

"Europejska ochrona zdrowia, obejmie wszystkich bez wyjątków. Mieszkańców wszystkich regionów - wsi, miast i miasteczek, biednych i bogatych, skorzysta z niej wierzący i niewierzący, rolnik i bezrobotny, córka dyrektora banku i syn kasjerki. Każdy. Wierzę, że tak może się stać. Bo opieka zdrowotna jest czymś, co się każdego w równym stopniu od państwa należy. A my, jako Koalicja Europejska mamy program i wiemy skąd wziąć pieniądze i wiemy, jak to zrobić" - powiedział Schetyna.

Jak podkreślał, przykładów na narastające nierówności w Polsce jest wiele: między wsią, a miastem, między zamożnymi, a tymi, którym brakuje pieniędzy, są też nierówności między regionami. "Państwo musi te nierówności niwelować. Jednym z najważniejszych zadań jest wyrównanie życia na wsi i w mieście. A zadanie najpilniejsze, to ochrona zdrowia - bo tu chodzi o życie" - mówił Schetyna.

Zwracając się do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości powiedział: "Wiem, że macie swoje poglądy. Sympatie i antypatie. Wiem, że do wszystkiego was nie przekonamy. Ale ochrona zdrowia na europejskim poziomie będzie też dla was. Wy też wiecie, jakie to ważne. Wy też czekacie miesiącami, a czasami latami w kolejce do specjalisty. Rak nie pyta o preferencje partyjne. Proszę was w tej sprawie - bądźmy zgodni i wszyscy uwierzmy, że to można i trzeba zmienić" - zaznaczył lider PO.

Musimy uwierzyć, że służba zdrowia może funkcjonować tak, jak w Szwecji czy Niemczech; nie będziemy siedzieć z założonymi rękami; i my to zmienimy - powiedział podczas konwencji regionalnej Koalicji Europejskiej w Płocku lider PO Grzegorz Schetyna.

"W niektórych rejonach Polski śmiertelność na choroby serca jest o 40 proc. wyższa na wsi niż w miastach" - powiedział Schetyna. "To nie jest równość - to nie jest Europa" - ocenił. "I my to zmienimy. Nie będziemy siedzieć z założonymi rękami. Musimy uwierzyć, że służba zdrowia może funkcjonować tak, jak w Szwecji czy Niemczech" - zapowiedział.

PLAN NAPRAWY SŁUŻBY ZDROWIA

"Po pierwsze termin oczekiwania do specjalisty nie może być dłuższy niż 21 dni" - mówił Schetyna. Dodał, że "dotyczy to wszystkich" bez względu na to, czy ktoś mieszka w Warszawie czy w małej miejscowości.

"Po drugie, oczekiwanie na SOR nie może trwać dłużej niż 60 minut. Po godzinie każdy pacjent musi być już po badaniach" - ocenił lider PO.

Trzecim punktem planu, dodał, jest Europejski Program Walki z Rakiem, który przewiduje, że "w ciągu 7 lat wyleczalność raka w Polsce osiągnie poziom najbardziej zaawansowanych krajów Europy Zachodniej".

"Każdemu, kto przekroczy 50 lat będzie przysługiwał pełen bilans zdrowotny" - zapowiedział czwarty punkt planu Schetyna. Wyjaśnił, że "będzie on obejmował wszystkie badania". Piąty punkt planu zakłada "pełną opiekę nad kobietą i dzieckiem". "Czyli pełna dostępność badań prenatalnych, opieka okołoporodowa na najwyższym europejskim poziomie, w tym bezwarunkowa możliwość znieczulenia" - wyjaśnił Schetyna. Szósty punkt swojego planu nazwany został Norweski Plan Szczepień. "Powszechny, pełny, z najlepszymi szczepionkami na świecie dla dzieci ze wsi i z miasta, dla bogatych i biednych bez różnicy" - mówił Schetyna. Siódmy punkt planu naprawy służby zdrowia dotyczy ludzi niepełnosprawnych. "Nie możemy dopuścić, żeby miejsce zamieszkania i status materialny dzielił ich na lepszych i gorszych. To nie może decydować o tym, z czego mogą korzystać i jak wygląda ich rehabilitacja" - zapowiedział. "Po ósme, centra profilaktyczne w każdym województwie - tak, żeby były blisko ludzi" - podkreślił Schetyna. Jako dziewiąty punkt Schetyna zapowiedział kompleksowy program walki ze smogiem. "Cała Polska musi się stać krainą czystego powietrza" - podkreślił lider PO

KE dla wsi

KOALICJA EUROPEJSKA DLA WSI

"Chcę zwrócić się do polskich rolników, którzy już wiedzą, rozmawialiśmy o tym, że w przyszłym budżecie unijnym wynegocjowanym przez PiS ma być o 15 mld zł mniej na polską wieś. Takie są smutne fakty. To jest odpowiedzialność i nieudolność rządu PiS" - ocenił Schetyna.

Jak wskazał, europosłowie PiS głosowali przeciwko rezolucji przygotowanej przez europosłów PO i PSL, która - przekazał - gwarantowała pieniądze dla polskiej wsi. "Dlaczego tak zrobili? Trudno zgadnąć. Chyba tylko dlatego, że przygotowała tę rezolucję delegacja PO i PSL" - zauważył Schetyna. "Politycy PiS, musicie się opamiętać" - apelował.

Schetyna podkreślił, że mieszkańcy wsi muszą być tak samo traktowani, jak mieszkańcy miast. "Nie może być tak, że rzeczy dostępne w miastach są tylko marzeniem na wsi. Każdy Polak - niezależnie gdzie mieszka - musi mieć dostęp do lekarza, do przedszkola dla swoich dzieci, czy po prostu do sprawiedliwego startu" - oświadczył szef PO.

Za rządów PiS Polskę jest podzielona i niesprawiedliwa, trzeba zacząć być razem, trzeba ją skleić, odnaleźć to, co wspólne - powiedział podczas konwencji regionalnej Koalicji Europejskiej w Płocku lider PO Grzegorz Schetyna.

Schetyna podkreślił, że w Płocku, tak ważnym mieście w historii Polski, chce mówić o sprawach fundamentalnych - o równości.

"Wszyscy widzimy, że Polska jest pęknięta, rządzący robią wszystko, by podzielić Polskę na wieś i miasto, na religijnych i niereligijnych, na wykształconych i niewykształconych, w końcu na zwolenników PiS i zwolenników Koalicji Europejskiej" - powiedział lider PO.

Jak przekonywał, ludzie wskazują, że za rządów PiS Polska jest "podzielona, niesprawiedliwa i smutna". "I to trzeba zmienić. Musimy pożegnać ten rząd, zacząć być razem i w końcu zacząć się do siebie uśmiechać. Tworząc Koalicję Europejską pokazaliśmy, że jest to możliwe" - oświadczył szef Platformy.

"Musimy zrobić kolejny krok, trzeba Polskę skleić, odnaleźć to, co wspólne, a wtedy jako naród będziemy wielką siłą" - powiedział Schetyna.

Według niego Polacy, żeby być wolni musza być równi. "Nie akceptujemy wywyższania się, nie akceptujemy przywilejów władzy, nie zaakceptujemy nad sobą żadnego władcy, pana, a tym bardziej króla z dworem, który chce decydować, kto do wspólnoty narodowej może należeć, a kto nie" - mówił lider PO.

WALKA Z PEDOFILIĄ TO NIE JEST WALKA Z KOŚCIOŁEM

Przed ręką sprawiedliwości żaden pedofil nie schowa się ani w kurii, ani w żadnej partii, ani w Sejmie, nigdzie - oświadczył w sobotę szef PO Grzegorz Schetyna podczas konwencj regionalnej Koalicji Europejskiej w Płocku.

"Bezpieczeństwo jest dla wszystkich bez wyjątku. Tak, dzieci nie głosują, są słabe, bezbronne i zdane na pomoc dorosłych. Ale absolutnie chce to wyraźnie dzisiaj powiedzieć: hańbą dla każdego państwa i polityka jest przymykanie oka na ich krzywdę. Jeżeli dziś władza kalkuluje, że oprawca, pedofil, jest wpływowy, może pomoc w wyborach i dlatego trzeba go zostawić w spokoju, to okrywa hańbą nie tylko siebie i urząd, który sprawuje, ale też tych, którzy na nich głosują" - podkreślił lider PO.

"Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: tu nie może być żadnej kalkulacji. Jeżeli ktoś krzywdzi dzieci, to ma iść do więzienia. Koniec i kropka. Chcę powiedzieć bardzo jasno: walka z pedofilią to nie jest walka z Kościołem, ale w obronie dzieci nie cofniemy się przed nikim. Przed ręką sprawiedliwości żaden pedofil nie schowa się ani w kurii, ani w żadnej partii, ani w Sejmie - nigdzie!" - podkreślił Schetyna

W Teatrze Dramatycznym w Płocku (Mazowieckie) odbywa się w sobotę konwencja regionalna Koalicji Europejskiej (KE). Obecni są liderzy poszczególnych ugrupowań współtworzących Koalicję, w tym szef PO Grzegorz Schetyna, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

W regionalnej konwencji KE przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego (PE) uczestniczą też przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty i jeden z liderów Partii Zieloni Marek Kossakowski. Są również kandydaci KE startujący w eurowyborach.

Na Mazowszu liderem listy KE w wyborach do PE jest europoseł Jarosław Kalinowski z PSL. Na kolejnych miejscach, są m.in.: europoseł PO Dariusz Rosati, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Ireneusz Sitarski z SLD, a także b. szef CBA Paweł Wojtunik z PO.