Minister wyjaśnił na konferencji towarzyszącej podpisaniu nowego statutu PZŁ, że konieczność opracowania nowego dokumentu wynika z ubiegłorocznej nowelizacji Prawa łowieckiego.

"Statut, jak i ustawa dają znacznie większą transparentność PZŁ, wprowadzają demokratyzację w strukturach związku (...)" - podkreślił Kowalczyk.

Jak tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami, nowy statut PZŁ znosi m.in. rady okręgowe związku, wprowadza tryb wyboru łowczych okręgowych i Łowczego Krajowego. Dodał, że daje też kontrolę "merytoryczną i finansową" Naczelnej Radzie Łowieckiej nad zarządem głównym PZŁ, czego dotychczas nie było.

"Daje bardzo mocne upodmiotowienie wszystkich organów (PZŁ - PAP), możliwość kontroli i transparentność. To, czego brakowało w poprzednich przepisach" - zaznaczył.

Rafał Malec prezes prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej powiedział podczas uroczystości podpisania statutu PZŁ, że jest to pierwszy etap reformy związku, tak by był on "transparentny, był zarządzany nowoczesnymi metodami na miarę XXI wieku".

W uroczystości podpisania nowego statutu PZŁ brała również udział wiceszefowa MŚ Małgorzata Golińska.

Statut PZŁ jest aktem prawnym wydawanym na podstawie delegacji zawartej w noweli Prawa łowieckiego. Reguluje on wewnątrzorganizacyjne kwestie związku, jego organów oraz członków – kół łowieckich i myśliwych. Statut uchwalany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów, który jest najwyższą władzą PZŁ, oraz zatwierdzany przez ministra środowiska.

Resort środowiska tłumaczy, że nowy statut m.in. zobowiązuje myśliwych do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz prowadzenia akcji edukacyjnych i proekologicznych. Przedłożony do zatwierdzenia przez ministra środowiska nowy statut PZŁ został uchwalony przez XXIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego 16 lutego br.

Minister środowiska pytany przez dziennikarzy, kiedy powoła nowego Łowczego Krajowego, a tym samym przewodniczącego zarządu głównego PZŁ poinformował, że 28 lutego Naczelna Rada Łowiecka powinna przyjąć uchwałę, w której rekomendować będzie ministrowi trzech kandydatów na to stanowisko. Dodał, że jeżeli tak się stanie, to w piątek powoła nowego Łowczego Krajowego.

23 stycznia br. Polski Związek Łowiecki poinformował, że dotychczasowy Łowczy Krajowy i przewodniczący zarządu głównego związku Piotr Jenoch zrezygnował z pełnienia tych funkcji.

Kowalczyk poinformował ponadto, że do 15 lutego myśliwi w ramach odstrzałów (w tym sanitarnych) upolowali 240 tys. dzików. Podkreślił, że rozrzedzenie populacji dzików w Polsce jest ważne z punktu widzenia walki z afrykańskim pomorem świń (ASF). Zgodnie z obowiązującym planem łowieckim na sezon 2018/2019 (od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.) pozyskanie dzika określone zostało na poziomie ponad 185 tys. sztuk.

PZŁ informował, że w sezonie łowieckim 2014/2015 - upolowano 260 tys. dzików; w 2015/2016 - 310 tys.; 2016/2017 - 282 tys.; 2017/2018 308 tys.

Minister środowiska dodał, że mimo pojawiąjących się kolejnych zarażonych wirusem ASF dzików, postęp choroby udało się zatrzymać w strefach znajdujących się w czterech województwach (podlaskie, lubelskie, mazowieckie, podlaskie).

W sumie od początku pojawienia się ASF w Polsce, czyli od połowy lutego 2014 r., do końca ub.r. stwierdzono ponad 200 ognisk tej choroby u świń, wykryto ponad 3 tys. przypadków wirusa u dzików. Najwięcej zachorowań świń na ASF miało miejsce w 2018 r. Z powodu wirusa w latach 2014-2018 wybito łącznie ok. 43 tys. świń (z tego 25 tys. w 2018 r.), a odszkodowania dla rolników z tego tytułu wyniosły 14 mln zł. W tym roku wykryto jedno ognisko ASF u świń i ok. 400 przypadków wirusa u dzików.