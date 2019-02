Prognoza IMGW dla Tatr i Podhala obowiązuje od godz. 19.30 w niedzielę. W nocy wysoko w górach wiatr będzie bardzo silny, osiągający prędkość od 50 km/h do 65 km/h, a w porywach nawet do 140 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W niższych partiach gór wiatr będzie dość silny, okresami silny. Jego prędkość wyniesie od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h. Po północy wiatr będzie stopniowo słabł do umiarkowanego. Początkowo będzie południowy, później skręcający na południowo-zachodni.

W górach w nocy będzie zachmurzenie duże. Spadnie deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem, nad ranem śnieg. Nawierzchnia dróg będzie nad ranem miejscami oblodzona. Wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura minimalna wyniesie około -2 st. a wysoko w Tatrach około -7 st.(PAP)