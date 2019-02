Do końca mijającego tygodnia Powiatowe Centrum Zdrowia w Kluczborku miało nadzieję na znalezienie lekarzy specjalistów w dziedzinie pediatrii lub neonatologii. Do piątku oddział funkcjonował na normalnych zasadach. Według komunikatu zamieszczonego na stronie szpitala, ze względu na brak lekarzy do 22-go lutego wstrzymane zostały przyjęcia na oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem noworodkowym. Pozostałe oddziały jednostki wraz z izbami przyjęć oraz szpitalne poradnie i pracownie diagnostyczne - w tym nocna i świąteczna opieka zdrowotna działają na dotychczasowych zasadach.

Także z powodu braku lekarzy od połowy stycznia zawieszono działanie oddziału ginekologiczno-położniczego w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. Według informacji opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, placówka otrzymała zgodę na 14-dniowe zaprzestanie działalności, tj. od 1 do 14 lutego.

W ubiegłym roku ze względu na brak lekarzy szpital w Kluczborku kilkukrotnie zawieszał działalność oddziału wewnętrznego. Podobne problemy zgłaszały także podległe samorządom szpitale w Oleśnie i Głuchołazach.