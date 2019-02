O planowanym na przyszły tydzień spotkaniu poinformowała w piątek PAP rzecznik prasowa p.o. prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

"W przyszłym tygodniu pełniąca obowiązki prezydenta Aleksandra Dulkiewicz spotka się w Warszawie z przedstawicielami korporacji samorządowych i po tym spotkaniu opowiemy o szczegółach uroczystości" – poinformowała rzecznik pytana przez PAP o program obchodów. Doprecyzowała, że mówiąc o korporacjach samorządowych, ma na myśli m.in. Unię Metropolii Polskich.

Skorupka-Kaczmarek powiedziała też, że "ustalenia w gronie organizatorów trwają". "Na razie nie chcemy zdradzać szczegółów, ale to, co już można powiedzieć, to że obchody będą trwały nie tylko 4 czerwca" – poinformowała.

O obchodach 4 czerwca, w środę, w Brukseli rozmawiali już wstępnie z szefem Rady Europejskiej Donaldem, Tuskiem prezydenci: Warszawy - Rafał Trzaskowski i Białegostoku - Tadeusz Truskolaski oraz p.o. prezydenta Gdańska - Dulkiewicz.

W piątek Skorupka-Kaczmarek przypomniała, że w samym Gdańsku już w mijającym tygodniu odbyły się pierwsze rocznicowe imprezy. Były to dwie debaty zorganizowane w Europejskim Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku 5 i 6 lutego. Pierwsze ze spotkań zainaugurowało drugą edycję Gdańskich Debat Obywatelskich, drugie było kolejnym spotkaniem z cyklu ECS Historia.

Pierwszy cykl Gdańskich Debat Obywatelskich miał miejsce w 2018 r. i zorganizowano go z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do udziału w pierwszej z debat drugiego cyklu zatytułowanej "Okrągły Stół bez tajemnic" zaproszeni zostali Adam Michnik, profesor Janusz Reykowski oraz profesor Andrzej Friszke.

Kolejne debaty z tego cyklu, zaplanowanego na dwie edycje - wiosenną i jesienną, mają być poświęcone najważniejszym wydarzeniom 1989 roku, w tym obradom Okrągłego Stołu, czerwcowym wyborom i powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Zagadnieniom związanym z obradami Okrągłego Stołu poświęcona była także, zorganizowana 6 lutego, debata z cyklu ECS Historia. Zaproszono na nią profesorów Janusza Reykowskiego, Janusza Grzelaka, Andrzeja Friszke, Mirosława Koftę i dr hab. Adama Leszczyńskiego. Inspiracją do tej dyskusji była publikacja "Psychologia Okrągłego Stołu" wydana pod red. Kofty i Leszczyńskiego.

4 czerwca 1989 r. przeprowadzono pierwszą turę wyborów do Sejmu i Senatu, na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu; zakończyła się ona zwycięstwem "Solidarności", którego konsekwencją był upadek komunizmu i przemiany polityczne nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

W grudniu ub.r. Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Wolności i Solidarności. W styczniu br. podobną uchwałę przyjął też sejmik województwa pomorskiego. Oba dokumenty mówiły o potrzebie uczczenia 30-lecia obrad Okrągłego Stołu i pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz 15-lecia wstąpienia Polski do UE.