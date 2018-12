W poniedziałek, w czasie ceremonii oficjalnego otwarcia COP24 Georgiewa oświadczyła, że odpowiada na wezwanie sekretarza generalnego ONZ, aby zwiększyć ambicje.

„Dlatego podwoimy po 2020 r. nasze zaangażowanie. Nasz nowy cel na następnych pięć lat dla Grupy BŚ to 200 mld dol., aby kraje mogły podejmować ambitne działania na rzecz klimatu” - oświadczyła.

Jak dodała Georgiewa, ok. 100 mld dol. to będzie bezpośrednie wsparcie inwestycji sektora publicznego, z czego ok. 50 mld dol. trafi na adaptację do zmian klimatycznych.

Przypomniała, że od 2015 r. Grupa Banku Światowego podwoiła już finansowanie związane ze zmianami klimatycznymi, do poziomu ponad 20 mld dol. w 2017 r.