"Portal wPolityce.pl dotarł do szokujących zdjęć, na których dziennikarz TVN, który uczestniczył w prowokacji dziennikarskiej na słynnych "urodzinach Hitlera", pokazuje gest nazistowskiego pozdrowienia. Czy to poza na potrzeby reportażu wcieleniowego? Próba pozyskania zaufania przebierańców w mundurach SS? W sprawie pojawiają się kolejne pytania i wątpliwości, a autorzy reportażu z pompą odebrali w środę nagrodę Radia Zet" - pisze w piątek wPolityce.pl.

Portal podaje, że na zdjęciach, które publikuje, widnieje Piotr Wacowski - operator telewizyjny, który wspólnie z Anną Sobolewską uczestniczył i nagrał maskaradę neonazistów w lesie pod Wodzisławiem Śląskim. "Z naszych informacji wynika, że to sam Wacowski nalegał, by jeden z uczestników uwiecznił go przy portrecie Adolfa Hitlera i swastykach; nikt z uczestników imprezy nie naciskał, by Wacowski pozował do zdjęcia przy wizerunku zbrodniarza. Miała to być inicjatywa samego operatora TVN" - czytamy w artykule.

Portal informuje, że zdjęcia zostały wykonane o zmroku, już po zarejestrowaniu przez ukryte kamery "oficjalnej" części "obchodów". "Z zeznań jednego z uczestników imprezy wynika, ze Piotr Wacowski miał rozmawiać z nim o sprawach politycznych i światopoglądowych. Przesłuchiwany przez prokuraturę neonazista miał też zeznać, że Wacowski nakłaniał go do działań niezgodnych z prawem w stosunku do emigrantów. Miejmy nadzieję, że to tylko konfabulacja zatrzymanego i skazanego już w tej sprawie przestępcy" - czytamy.

wPolityce.pl informuje też, że o sprawę zdjęcia Wacowskiego zapytał redakcję TVN, a sam Piotr Wacowski nie chciał z nimi rozmawiać i odesłał do biura prawnego TVN.

"Redakcja +Superwizjera+ współpracuje z organami ścigania w związku z toczącymi się postępowaniami karnymi przeciwko bohaterom reportażu +Polscy neonaziści+. Mając również na względzie podejmowane przez stację TVN działania prawne, informujemy, że nadawca nie może udzielić redakcji WPolityce żadnych informacji związanych z okolicznościami przeprowadzonego śledztwa dziennikarskiego" - brzmi odpowiedź stacji przesłana portalowi.

Redakcji PAP nie udało się w piątek skontaktować ze stacją TVN. Planujemy kontynuację tematu.

Autorzy reportażu "Superwizjera" TVN "Polscy neonaziści" - Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski zostali laureatami 14. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Werdykt kapituły nagrody ogłoszono w środę podczas uroczystej gali w warszawskiej Zachęcie.

W styczniu dziennikarze "Superwizjera" TVN ujawnili wyniki swego dziennikarskiego śledztwa. Na nagraniach, które zostały zarejestrowane ukrytą kamerą, pokazano m.in. zorganizowane w maju 2017 r. w lesie nieopodal Wodzisławia Śląskiego "obchody" 128. urodzin Adolfa Hitlera. Materiał pokazywał m.in. rozwieszone na drzewach czerwone flagi ze swastykami i "ołtarzyk" ku czci Hitlera z jego czarno-białą podobizną oraz wielką drewnianą swastyką nasączoną podpałką do grilla, która po zmroku zostaje podpalona. Widać było też uczestników spotkania przebranych w mundury Wehrmachtu, wznoszenie toastów "za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" oraz częstowanie tortem w kolorach flagi Trzeciej Rzeszy.

Po publikacji materiału prokurator generalny Zbigniew Ziobro polecił prokuratorowi regionalnemu w Katowicach wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Wszczęła je Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

W zeszły czwartek portal wPolityce.pl napisał o kulisach śledztwa. Z zeznań organizatora "urodzin" Mateusza S., do których dotarł portal, wynika, że cała impreza została zamówiona przez tajemniczych mężczyzn i była maskaradą, za którą zapłacono jej organizatorowi 20 tys. zł. Zleceniodawcy mieli mieć jednak jeden warunek, by na urodziny zaprosić Annę Sokołowską - według portalu to w rzeczywistości dziennikarka "Superwizjera" i współautorka reportażu Anna Sobolewska. Podobne zarzuty sformułował też tygodnik "Sieci".

Do zarzutów odniósł się TVN, który "stanowczo odrzuca insynuacje", że materiał o polskich nazistach był opłaconą inscenizacją. Jak zaznaczono w oświadczeniu stacji, "powielanie tych rewelacji jest skandalicznym nadużyciem". W środę TVN zapowiedział także pozew przeciwko wPolityce.pl i "Sieci" za publikacje dot. reportażu "Polscy neonaziści". "Oskarżenia te są całkowicie niezgodne z prawdą, co wykaże postępowanie przed sądem. Publikacja tej fałszywej informacji jest zniesławiająca i narusza prawa osobiste dziennikarzy oraz prawa TVN, dlatego do sądu zostanie wniesiony odpowiedni pozew" - podkreślono.