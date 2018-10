- Zmuszanie nas do ustępstw i tolerowania inwestycji jak Nord Stream 2, który jest wbrew interesom całej Unii Europejskiej, to jest brak wspólnotowości. W prawdziwej wspólnocie czegoś takiego nie powinno być. Jeżeli coś zniszczy Europę, to właśnie taki egoizm – dodał prezydent, który rozmawiał z dziennikarzami w Watykanie tuż po spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Jak relacjonował, Franciszek był ciekaw jego refleksji na temat kondycji Unii.