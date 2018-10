Policja apeluje na Twitterze, by unikać okolic dworca. Agencja dpa pisze, że wcześniej docierały informacje o strzałach, ale według policji nie zostały potwierdzone. Kolej informuje o wstrzymaniu kursowania wielu pociągów. Policja zablokowała dojście do większości peronów i wezwała podróżnych przez megafony do opuszczenia dworca.