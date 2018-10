Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości poinformował w niedzielę w programie "W Pełnym Świetle" w TVP Info, że weźmie udział w debacie kandydatów na urząd prezydenta Warszawy na temat sportu, którą 3 października organizuje Legia Warszawa.

"Z tego, co słyszałem Rafał Trzaskowski nie bardzo chce przyjść na tę debatę" – powiedział Jaki.

W ocenie wiceszefa resortu sprawiedliwości, jego kontrkandydat unika publicznej dyskusji o charakterze debaty wyborczej. "Ja ciągle mówię o debacie, a Rafał Trzaskowski ciągle unika tej debaty" – oznajmił Jaki.

Ewa Bugała, prowadząca "W Pełnym Świetle" poinformowała, że zapraszała Trzaskowskiego do udziału w programie, ale on nie przyjął zaproszenia. "Próbowaliśmy na wszelkie sposoby, ale się nie udało" – powiedziała.

"On pewnie nie uznaje telewizji publicznej. Chcę zwrócić uwagę, że ja chodzę i do telewizji publicznej i do TVN-u, mimo, że czasem jestem traktowany w sposób skandaliczny. Chodzę, bo mam przekonanie do swoich argumentów. Może Rafał Trzaskowski nie ma takiego przekonania" – wskazał Jaki. (PAP)

autor: Wojciech Kamiński