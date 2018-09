Jarosław Kaczyński został zapytany, jak ocenia pracę kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego włożoną w kampanię i jego szanse na zwycięstwo. Prowadzący rozmowę w TVP Opole przypomniał - w kontekście niedzielnej wojewódzkiej konwencji samorządowej PiS w Opolu - że Patryk Jaki pochodzi z Opolszczyzny.

Kaczyński ocenił, że Patryk Jaki "ma szanse, pracuje fantastycznie".

"Pochwalę się panu: kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem - na takim młodzieżowym spotkaniu - to zobaczyłem, od razu można powiedzieć, po minucie, że to jest człowiek, który będzie w polskiej polityce wiele znaczył" - powiedział prezes PiS. Dodał, że to się potwierdziło. "Tu widać talent, widać tę siłę, energię, pewność siebie, spokój. Naprawdę, ktoś kto może w polskiej historii następnych dziesięcioleci - bo to przecież młody człowiek, jeszcze kilka dziesięcioleci może być czynny w polityce, to jest dopiero początek - wiele znaczyć, wiele zrobić, wiele zrobić dobrego" - podkreślił.

Kaczyński powiedział też, że wie, że Jaki ma takie cechy osobiste, które powodują, że "można mieć nadzieję, że on będzie robił rzeczy dobre".

Pytany, czy kandydat Zjednoczonej Prawicy może złamać mit, że Warszawa jest antypisowska, oraz że "przecież wcześniej ten mit złamał śp. prezydent Lech Kaczyński - również zdobył władzę w Warszawie" prezes PiS wyraził nadzieję, że złamie. Jak ocenił, Patryk Jaki ma szanse, ale "to jest bardzo trudne".

"Od czasów mojego śp. brata wiele się zmieniło. A poza tym mój brat kandydował na prezydenta Warszawy mając bardzo, bardzo duży dorobek polityczny. Należał do najbardziej doświadczonych polskich polityków. Pełnił wiele różnych funkcji i to mu na pewno pomagało" - wyjaśnił Kaczyński. Dodał, że Jaki tego rodzaju atutu nie ma, ale ma za to "tę niebywałą energię i po prostu wielkie zdolności polityczne".