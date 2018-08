Wałęsa chce uwolnienia Sencowa i zgłasza go do pokojowej nagrody Nobla

"Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli o uwolnienie Olega Sencowa i zgłaszam Olega Sencowa do Pokojowej Nagrody Nobla" - napisał we wtorkowym oświadczeniu były prezydent RP, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa.