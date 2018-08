We wtorek i w środę "TAZ" nazwał niemiecki nazistowski obóz pracy przymusowej i obóz szkoleniowy SS w Trawnikach "polskim obozem". Sformułowanie to pojawiło się w dwóch artykułach - w wydaniu internetowym i w wersji drukowanej - o wydaleniu z USA do Niemiec 95-letniego Jakiwa Palija, strażnika w obozie.

Jak przekazał Pawłoś, po reakcji ambasady "niezwłocznie dokonano stosownych poprawek w internetowej wersji artykułu, a ponadto opatrzono go adnotacją informującą, iż zastosowane sformułowanie było niejasne („missverstaendlich“), a obóz Trawniki znajdował na terytorium okupowanej przez Niemcy Polski i był zarządzany przez niemieckie SS".

Ponadto - dodał przedstawiciel polskiej placówki - w czwartek redaktor naczelny "TAZ" Georg Loewisch w e-mailu do ambasady wyraził ubolewanie z powodu popełnionego błędu i zobowiązał się do wydrukowania korekty w weekendowym wydaniu gazety.

Błąd "TAZ" spotkał się z ostrą reakcją polskiego ambasadora w Berlinie Andrzeja Przyłębskiego.

Sformułowania "polski obóz śmierci" w kontekście wydalenia Palija z USA użyła także amerykańska telewizja Fox News. Po interwencji ambasadora RP w USA Piotra Wilczka stacja sprostowała to określenie.(PAP)

