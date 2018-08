Merkel: Turcja musi zapewnić niezależność swojemu bankowi centralnemu

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała w poniedziałek do Ankary, by zapewniła niezależność tureckiemu bankowi centralnemu. "Niemcy chcą, aby Turcja prosperowała gospodarczo. Leży to w naszym interesie" - dodała.