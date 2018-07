Wassermann powiedziała dziennikarzom, że uprzedziła już członków komisji odnośnie do terminów, które zostaną przedstawione Tuskowi. "Na razie członkowie komisji sprawdzą swoje kalendarze" - dodała. "Jeżeli nie będzie kolizji, będzie to 25 września" - podkreśliła.

Jak zaznaczyła, te trzy terminy zostaną przedstawione Tuskowi. "Mamy nadzieję, że z uwagi na to, że my szanujemy fakt, że (Donald Tusk) jest zajęty, że on uszanuje również nasz czas i jeszcze w wakacje wybierze jeden z tych terminów, i nie narazi nas na fakt, że będziemy tu przyjeżdżali trzykrotnie" - powiedziała szefowa komisji śledczej.