Senacka komisja wywiadu, która głosowała za zamkniętymi drzwiami, zatwierdziła Haspel stosunkiem dziesięciu do pięciu głosów.

W przypadku zatwierdzenia Haspel przez całość Senatu na stanowisku dyrektor CIA - największej i najbardziej znanej z 13 amerykańskich agencji wywiadowczych - będzie ona pierwszą kobietą kierującą tą agencją w jej 70-letniej historii. Wymagana do tego jest zwykła większość głosów w stuosobowym Senacie. Głosowanie to, jak spodziewają się doradcy czołowych senatorów z komisji, może odbyć się już w czwartek. Agencja Reutera podaje, że może do niego dojść w przyszłym tygodniu.

Podczas głosowania w komisji do Republikanów głosujących za zatwierdzeniem tej ważnej nominacji prezydenta Trumpa dołączyło dwóch Demokratów: senator Joseph Manchin oraz senator Mark Warner, najwyższy rangą przedstawiciel Partii Demokratycznej w 15-osobowej senackiej komisji wywiadu.

Zdaniem ekspertów głosowanie w Senacie będzie zwykłą formalnością. Pomimo oporu wobec zatwierdzenia tej nominacji ze strony republikańskiego senatora Randa Paula, Haspel, która całą karierę w CIA spędziła w wydziale operacyjnym zajmującym się "klasycznym szpiegostwem", ma wystarczające poparcie senatorów z obu partii, aby zostać szefową agencji.

Kluczowe znaczenie w zatwierdzeniu tej nominacji przez senacką komisję wywiadu miało przekonanie przez Haspel cenionego w sprawach wywiadu senatora Warnera, Demokraty ze stanu Wirginia, że w przypadku zatwierdzenia na stanowisku dyrektor CIA nie pozwoli ona na stosowanie tortur.

Podczas procesu zatwierdzania nominacji Giny Haspel w Senacie rola, jaką odegrała w programie "rozszerzonych przesłuchań" terrorystów i osób podejrzanych o terroryzm, była głównym powodem oporu niektórych senatorów przed poparciem jej kandydatury. Haspel po atakach terrorystycznych 11 września 2001 roku była szefową działającego w Tajlandii tajnego więzienia CIA, gdzie podczas przesłuchań podejrzanych o działalność terrorystyczną były stosowane metody, które zdaniem krytyków CIA były torturami niezgodnymi z Konwencją Genewską.

61-letnia Gina Haspel z CIA związana jest od roku 1985. Obecnie, od czasu objęcia przez poprzedniego dyrektora CIA Mike'a Pompeo funkcji sekretarza stanu, Haspel pełni obowiązki dyrektor CIA.