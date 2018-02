"Nastroje w społeczeństwie się zmieniły. Jest jakieś takie zmęczenie, zniechęcenie. Nie jesteśmy w stanie zmusić ludzi do wyjścia na ulice. To, że ogłosimy demonstrację, to jeszcze nie oznacza, że ludzie przyjdą. To nieprawda, że wielu ludzi się już nie angażuje czy zmieniło poglądy, ale raczej zniechęcili się do tej formy protestu" - podkreślił Łoziński w odpowiedzi na pytanie o mniejszą aktywność KOD-u na ulicach polskich miast w ostatnich miesiącach.

Dodał, że jeżeli pojawi jakaś iskra, pojawią się emocje, to ci ludzie, którzy już wcześniej wychodzili na ulice i protestowali - znajdą się natychmiast.

"Nie przywiązywałbym wielkiej wagi do tego, że jest mniej ludzi na ulicach. Bardzo wielu ludzi jest aktywnych - w różny sposób. Nie jesteśmy już sami. Przez pierwszy rok naszej działalności byliśmy praktycznie jedyną organizacją aktywną. Może były jakieś małe grupki, ale ich specjalnie nie było widać. Obecnie takich organizacji jest więcej. Pojawiają się różne pomysły na działalności, a nie tylko jeden - KOD-owski" - zaznaczył Łoziński.

Dodał, że w przeciwieństwie do wielu członków KOD-u ma zupełnie inną perspektywę patrzenia na życie polityczne i społeczne.

"3 marca minie pięćdziesiąt lat o momentu, w którym zająłem się walką o to samo. Tylko wtedy z +komuną+. Wtedy z czerwonymi, a teraz z brunatnymi. Chodziło jednak dokładnie o to samo. Pamiętam okresy, gdy wydawało się, że jest zupełnie beznadziejnie, że opozycji nie ma. Za czasów KOR-u ludzi zaangażowanych w opór w całej Polsce było może 300 osób. Nie sądzę, żeby więcej. Wszyscy się praktycznie znaliśmy. W podziemiu +Solidarności+ było to samo. +Solidarność+ jawna to 10 milionów, bo się ludzie zapisywali, był żywioł. Na jednym ze spotkań z Władkiem Frasyniukiem zgodnie podkreśliliśmy, że jeżeli mielibyśmy w podziemiu tyle osób, ile się teraz do tego przyznaje, to byśmy Moskwę zajęli" - dodał Łoziński.

Wyjaśnił, że spadek widocznej aktywności KOD-u go nie przeraża, bo wie, że przyjdzie moment, w którym ludzie wyjdą na ulice znowu. Przedstawiciele KOD-u podkreślali w Toruniu, że w najbliższych wyborach parlamentarnych nie będą wystawiali swoich list, a także nie będą popierali żadnej partii politycznej.

"Większość rzeczy, które robimy od dwóch lat nie jest specjalnie widowiskowa i medialna. Rozumiem, że medialne są protesty i głośne hasła wykrzykiwane ze scen. My nie powstaliśmy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. To trzeba podkreślić, bo to nam ginie w debacie publicznej. Zrodziliśmy się z niezgody na konkretnie działania - łamanie prawa" - powiedziała zastępczyni przewodniczącego KOD-u Magdalena Filiks.

W Toruniu organizacja po raz kolejny zaprezentowała swój projekt pod nazwą Obywatelska Kontrola Wyborów. KOD planuje, by podczas najbliższych wyborów samorządowych w każdym lokalu wyborczym znaleźli się członkowie komisji, mężowie zaufania lub obserwatorzy społeczni, którzy – z ramienia KOD lub partii z KOD współpracujących – czuwaliby nad przebiegiem wyborów.

"Ten projekt może jest niewidoczny i niedoceniany, ale to jest realizacja naszych celów statutowych, nasze główne działanie. Chcemy, żeby na wybory poszło więcej ludzi niż dotychczas. Przez ostatnie 30 lat nikt takich działań nie podejmował. Chcielibyśmy wyjść do wyborców PiS i z nimi porozmawiać. Naszym ważnym zadaniem jest bowiem robienie tego, czego nie robią politycy, a więc nawiązanie dialogu ze społeczeństwem i podjęcie próby jednoczenia go. Nieprawdą jest, że jesteśmy absolutnym wrogiem wszystkich wyborców PiS-u. Znamy się z nimi, pracujemy, przyjaźnimy" - dodała Filiks.

Oceniła, że celem KOD-u nie jest wychodzenie co tydzień na ulice i robienie z pochodów eventów.

"Wcale nie trzeba być politykiem i być na liście wyborczej, żeby na politykę i to, co się dzieje w Polsce wpływać. Tego chcielibyśmy uczyć Polaków. Chcemy zachęcać do aktywności obywatelskiej" - wyjaśniła Filiks.

Łoziński dodał, że z walką bez przemocy jest jego zdaniem tak, jak z demokracją. "Ona ma bardzo dużo słabości, tylko jeszcze nikt nic lepszego nie wymyślił" - zakończył.