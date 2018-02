Ratownicy przyznali się do zarzutów ws. śmierci 14-latka na basenie

Dwoje ratowników, którzy usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci 14-latka na basenie w Rybniku, przyznało się do winy – ujawniła we wtorek prokuratura. Do tragedii doszło w miniony weekend podczas zamkniętych zajęć klubu pływackiego.