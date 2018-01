Prezydent był pytany w radiowej Jedynce, czy wierzy, że tegoroczne obchody 11 listopada - kiedy nasz kraj będzie świętować 100. rocznicę odzyskania niepodległości - będą radosne, spokojne i "naprawdę" patriotyczne.

"Bardzo bym chciał, żeby stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości było obchodzone w całym kraju. Apeluję o to, aby właśnie oddolnie, także organizować w społecznościach lokalnych te obchody. Chciałbym, żeby wszyscy moi rodacy w tych obchodach wzięli udział" - podkreślił prezydent.

Jak dodał, będzie to "wielkie święto naszej polskiej jedności wokół niezwykle wielkiego elementu, jakim jest polska niepodległość, jakim jest to, że mamy dzisiaj suwerenne państwo".

Prezydent wskazał również na to, że powinniśmy czcić bohaterów, którzy nas "do tego suwerennego państwa przybliżali, którzy kiedyś nam to suwerenne państwo wywalczyli". Wskazał jednocześnie, że należy ich czcić również "na poziomie lokalnym", przypominając tych "ojców niepodległości, którzy gdzieś są na naszych cmentarzach i o których nie zawsze się pamięta".

"Bardzo bym chciał, żeby mówiono o tym w szkołach, bardzo bym chciał żeby odbywały się koncerty, spotkania, festyny. Niech będzie to święto radości (...). Niech będzie to wszystko osnute wokół wielkiej idei odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, budowania silnego państwa" - oświadczył Andrzej Duda.