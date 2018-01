"W Katedrze Polowej gromadzą się bohaterowie czasu pokoju, honorowi dawcy krwi, cisi współpracownicy Boga. Potrafią dzielić się tym, co najcenniejsze" – mówił biskup. "Jesteście obecnymi wśród nas bezinteresownymi dawcami miłości. Dobrowolnie oddając krew, nie pytacie, komu ona posłuży, nie znacie twarzy tych, których uratowaliście, nie spodziewacie się niczego w zamian, po prostu pomagacie, ratujecie ludzkie zdrowie i życie" – dodał.

Dziękował honorowym krwiodawcom "w imieniu setek tysięcy bezimiennych, których nie znacie, a którym uratowaliście zdrowie". "Wystarczy wspomnieć, że w Polsce rocznie wykonuje się około półtora miliona przetoczeń składników krwi; jakaż więc rzesza ludzi musi dać, by inni mogli brać to, co jest warunkiem życia – krew" – mówił biskup.

Nawiązując do Ewangelii zaznaczył, że "najwyższą miarą, szczytem miłości jest ofiarowanie swojego życia w celu ocalenia drugiego człowieka”. Przywołał postawę Jezusa, który miał czas i uwagę dla innych, i "zachęcał swoich słuchaczy, aby potrafili darmo dawać". Przypomniał także Jerzego Popiełuszkę, Maksymiliana Kolbego i brata Alberta. "Idźcie ta drogą, drogą bezinteresownej miłości" – zaapelował do młodych.

Msza była częścią XXI Ogólnopolskiego Spotkania Opłatkowego, organizowanego przez Ordynariat Polowy i Krajowe Duszpasterstwo Honorowych Dawców Krwi.(PAP)

autor: Jakub Borowski