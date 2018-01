Jak poinformował w czwartek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG Rafał Potocki, śledztwo w tej sprawie, pod nadzorem jeleniogórskiej prokuratury okręgowej, realizowali funkcjonariusze Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Według śledczych na czele grupy stała 52-letnia mieszkanka przygranicznego Zgorzelca (Dolnośląskie). Łącznie w sprawie oskarżono siedem osób, w tym trzech mężczyzn w wieku 34, 33 oraz 31 lat, którym przedstawiono zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszyscy są mieszkańcami woj. dolnośląskiego.

"Grupa przestępcza trudniła się nielegalnym przerzutem cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy z Polski do Wielkiej Brytanii. Cudzoziemcom, którzy legalnie przyjeżdżali do naszego kraju, a byli zainteresowani wyjazdem do Wielkiej Brytanii, sprzedawano polskie dokumenty tożsamości, które były kradzione bądź skupowane" – powiedział PAP rzecznik.

Dodał, że wykorzystywano podobieństwo cudzoziemców do wizerunku osób widniejących w dokumentach. Po dobraniu najbardziej pasującego dokumentu, cudzoziemiec miał zapewniony pobyt w pensjonatach oraz bilet lotniczy, uczył się także danych zawartych w dokumentach.

Następnie obcokrajowcy byli dowożeni na lotniska bądź przewożeni bezpośrednio do Wielkiej Brytanii. Za zorganizowanie takiego wyjazdu płacili 3 tys. euro.

"Z naszych ustaleń wynika, że grupa od marca do grudnia 2016 r. zorganizowała przerzut do Wielkiej Brytanii co najmniej 11 cudzoziemców, za co zainkasowała nie mniej niż 45 tys. euro" - dodał Potocki.

Zaznaczył, że dzięki współpracy ze służbami Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz Holandii udało się zatrzymać 24 cudzoziemców, którzy, wykorzystując polskie dokumenty, usiłowali nielegalnie wjechać do Wielkiej Brytanii.

Funkcjonariusze SG zabezpieczyli ponad 100 polskich dokumentów tożsamości, telefony komórkowe oraz komputery.

Wobec oskarżonych zastosowano poręczenie majątkowe oraz dozór policyjny. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie o wartości prawie 90 tys. zł.(PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz